Alanya'da birbirine dolanan yılanlar cep telefonuyla görüntülendi

Bölgeden geçen bir vatandaş, cep telefonuyla yılanların görüntüsünü çekti. Görüntülerde, birbirine dolanan yılanların, birlikte hareket ederek, ilerlediği görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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