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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları hakim karşısında

        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:27
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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları hakim karşısında
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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

        Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.

        Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

        - Kaza ve adli süreç

        Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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