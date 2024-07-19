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        Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

        Antalya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:23
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        Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı
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        Antalya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

        Şehit polisler için Muratpaşa ilçesindeki Helikopter Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, şehit yakınları ve teşkilat mensupları katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, şehitler için dua edildi.

        Tören, Vali Şahin ve beraberindeki teşkilat mensuplarının anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi.

        - Olay

        19 Temmuz 2006'da, devriye görevi yapan helikopterin eski Antalya Stadyumu yakınlarına düşmesi sonucu Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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