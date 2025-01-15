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        Umut'un sahada futbol oynama hayali gerçek oldu

        ANTALYA'da serebral palsi hastası Umut Fidan (16), sahada forma giyerek futbol oynama hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:45
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        Umut'un sahada futbol oynama hayali gerçek oldu
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        ANTALYA'da serebral palsi hastası Umut Fidan (16), sahada forma giyerek futbol oynama hayalini gerçekleştirdi. Yaşıtlarıyla sahaya çıkan Umut, unutamayacağı bir gün yaşadı.

        Muratpaşa Gençlik Merkezi yetkilileri, serebral palsi hastası Umut Fidan'ın en büyük hayalinin sahada futbol oynamak olduğunu öğrendi. Umut'un hayaline kayıtsız kalmayan merkez yetkilileri, futbol turnuvası düzenledi. '13 Ocak Dünya Hayallerini Gerçekleştirme Günü'nde formasıyla sahada ter döken Umut, unutamayacağı bir gün yaşadı.

        Kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Melisa Fidan, "Umut'un uzun süredir hayaliydi. Çocukluğundan beri sokakta top oynatıyorduk. Hayali gerçek olduğu için kendisi de çok mutlu. Yaşıtlarıyla beraber futbol oynaması onu daha da sevindirdi. Umut, kas hastası. Normalde çok uyumlu bir çocuktur. Rahatsızlığından dolayı bazı isteklerini yerine getiremedik. Futbol sahasında maç yapma hayalini bile şimdi gerçekleştirebiliyoruz. Bir takıma yazdırıp, çocuklarla oynatamıyorduk. Kendisi de bu durumu fark ediyordu. Duyguları çok yüksek bir çocuk" dedi.

        'UMUT'UN DAHA GÜZEL YERLERE GELECEĞİNE EMİNİM'

        Özel çocuk annesi olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Müzeyyen Fidan ise "Umut'un hayali gerçek oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umut'un daha güzel yerlere geleceğine eminim. Umut, belki normal, sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya gelseydi bu kadar mutlu olamazdım. Hiçbir zaman pişman olmadım ve isyan etmedim. Özel çocuk annesi olmak herkese nasip olmaz. Tüm zorlukları kızım ve Umut ile birlikte aştık. Allah bana uzun ömür verdiği müddetçe her zaman Umut'un yanındayım" diye konuştu.

        Umut'un hayalini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Muratpaşa Gençlik Merkezi ekip lideri Ali Köseoğlu, "Gençlik merkezimizin özel eğitim biriminde eğitim gören bir gencimiz, Umut. Umut'un futbol oynama arzusu olduğunu öğrendik. Hayalini gerçekleştirmek için harekete geçtik. Umut çok mutlu oldu. Onun mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Umut gibi hayalleri olan birçok özel gencimiz var" dedi.

        Hayalleri gerçek olan Umut, futbol oynadığı için sevindiğini belirterek turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti. Muratpaşa Gençlik Merkezi'nde beden eğitimi öğretmeni olan İlknur Özbakır ise Umut'a her alanda destek olacaklarının altını çizdi.

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