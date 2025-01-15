Antalya'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

Alevleri görünce hemen aracı durdurduğunu ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Haberdar, "Ölen ya da yaralanan olmadan müdahale edildi. Araçta ciddi hasar oluştu." dedi.

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