'Erken yaştaki kısırlaştırma hayvanın ömrünü uzatıyor'

ANTALYA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tevfik Murat Karabayoğlu, erken yaştaki kısırlaştırmanın hayvanların yaşam süresini uzatıp, kalitesini artırdığını söyledi. Karabayoğlu, kısırlaştırma operasyonunun yalnızca sokak hayvanları için değil, evde beslenen hayvanlar için de hayati önem taşıdığını belirtti.

Hayvanların belirli yaşlara geldiğinde kısırlaştırılmasının önemine vurgu yapan Tevfik Murat Karabayoğlu, hayvan sahiplerinin sıklıkla dile getirdiği 'hayvanın doğasını bozmama' kaygısına ilişkin açıklamada bulundu. Karabayoğlu, “Evde beslediğiniz bir hayvanın doğasını zaten değiştirmiş oluyorsunuz. Sokakta yaşayacak, çiftleşip üreyecek bir hayvanı alıp evde beslemek doğasına müdahale etmektir. Bu nedenle kısırlaştırmayı ertelemek hayvan için sağlık sorunları yaratabilir" dedi.

SAĞLIK SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kısırlaştırılmayan dişi hayvanlarda ilerleyen yaşlarda rahim iltihabı, yumurtalık ve meme tümörleri gibi ciddi sağlık sorunlarının sıkça görüldüğüne dikkat çeken Karabayoğlu, erkek hayvanlarda ise testis tümörleri ve agresiflik gibi problemlerin öne çıktığını belirtti. Bunların yanı sıra kısırlaştırmanın hem fiziksel hem de psikolojik problemleri önleyebileceğini ifade eden Karabayoğlu, ideal kısırlaştırma zamanının köpeklerde dişiler için 6 ay, erkekler için 8 ay civarında olduğunu ifade etti. Karabayoğlu, hayvanların 'bir kez çiftleşip sonra kısırlaştırılması' düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek “Bu tür uygulamalar hayvan üzerinde olumlu etki yaratmıyor" ifadelerini kullandı.

ÖMRÜ UZATIYOR, YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Doğru zamanda yapılan kısırlaştırmanın hayvanların yaşam süresini uzatıp, kalitesini artırdığını ifade eden Karabayoğlu, “Erken yaşta yapılan bu operasyon ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini önler. Böylece hem hayvan hem de sahibi daha rahat bir yaşam sürer" diye konuştu. Kısırlaştırılan hayvanların kilo almaya yatkın hale gelebileceğini belirten Karabayoğlu, bu durumun doğru beslenme ile önlenebileceğini söyledi. Doğru zamanda doğru uygulama ile kısırlaştırılan hayvanların daha sağlıklı olduğuna vurgu yapan Karabayoğlu, “Kısırlaştırılan hayvanlar için özel olarak üretilmiş mamalar kullanılırsa obezite riski en aza iner" dedi. Karabayoğlu, hayvan sahiplerine kısırlaştırma konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, hayvanların yaşamlarına daha sağlıklı devam etmeleri için bu operasyonun önemini vurguladı.