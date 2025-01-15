Antalya'da 570 gram doğan "Asena Hatice" bebek, 94 gün sonra evine kavuştu

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da 570 gram doğan bebek, 94 günlük yaşam mücadelesini kazanarak ailesine kavuştu.

Merve Bozkurt, hamileliğinin 24. haftasında sıkıntılar yaşamaya başladı. Muayene için gittiği hastanelerde bebeğe sıvı kaybı nedeniyle yüzde 20 yaşama şansı verilmesi üzerine genç kadın, Kepez ilçesindeki özel bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne başvurdu.

Burada bebeğin hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığının belirlenmesinin ardından yapılan erken doğumla 570 gram olarak dünyaya gelen ve "Asena Hatice" ismi verilen bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde kuvöze alındı.

Kuvözde, her geçen gün yaşama daha sıkı sarılan Asena Hatice, 94 gün sonra 2 kiloya ulaşınca taburcu edilerek evine götürüldü.

Merve ile Mustafa Bozkurt çifti, kızlarını sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

- "94 gün boyunca bugünü bekledik"

Anne Merve Bozkurt, AA muhabirine, doğumdan sonra kuvözde geçen 94 günlük sürenin kendileri için zorlu süreç olduğunu söyledi.

Bebeğinin kuvöze alındığı ilk zamanların kendisi için çok daha zor geçtiğini, ilk 10 gün her ziyaretinde gözyaşı döktüğünü belirten Bozkurt, "Hastaneden beni arayarak 'Bebeğinizi taburcu edeceğiz.' dediklerinde cevap veremedim. Büyük heyecanla hemen hastaneye gitmem gerekirken 'Eşime bir sorayım, size geri dönüş yaparım.' diyerek telefonu kapadım. Bebeğimizin sağlık durumunda hiçbir problem yok. Eve çıkalı henüz 10 gün oldu. 94 gün boyunca bugünü bekledik." dedi.

- "Çocuğumuzun yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylediler"

Sera yapım ustası olarak çalışan baba Mustafa Bozkurt da doğumdan sonra çok stresli süreçlerinin olduğunu ancak hastane çalışanları sayesinde çocuklarını kendi evlerine bırakmış gibi hissettiklerini söyledi.

Daha önce çocuklarının takibinin başka hastanede yapıldığını belirten Bozkurt, "İlk gittiğimiz hastanede çocuğumuzun yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylediler. Çocuğumuzu kaybedeceğiz diye çok büyük stres ve baskı altındaydık. Bir hafta içerisinde Antalya'daki tüm özel hastaneleri gezdim. Buraya geldikten sonra bütün görüşüm, vizyonum hepsi değişti. Çocuğumuzu sağ salim kucağımıza alabileceğimize inandım." diye konuştu.