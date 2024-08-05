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        Antalya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:36
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        Antalya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 850 elektronik sigara, 155 paket sigara, 16 kilogram nargile tütünü ve 2 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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