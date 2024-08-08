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        Antalya'da bir çekici bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde öldürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:42
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        Antalya'da bir çekici bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde öldürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda çekici olarak çalışan Mert Engin (26), Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta gece saatlerinde bozulan taksiyi çekmek üzere gitti.

        Engin, taksiyi çekeceği esnada olay yerinde bulunan 2 kişi, D.D.(17) ve B.D.(21) ile tartıştı.

        Taksisi çekilen sürücü olaya müdahale etmek istese de D.D. ve B.D, çekici Engin'e çekiçle vurmaya başladı.

        Saldırganlardan B.D, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ilk olarak havaya iki el ateş ettikten sonra bir el de Engin'e ateş etti.

        Taksici ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çekiç darbeleri tespit ettikleri kafasında kurşun bulunan Engin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Engin'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi olay yerinde yakalarken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kiralık otomobille kaçtığı saptanan B.D.'nin, aracı babasının Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi.

        Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi.

        Öte yandan öldürülen Engin'in düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği anlaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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