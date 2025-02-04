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        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlar arttı

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, vakıflarına yapılan bağışların, 2024'te bir önceki yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:53
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        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlar arttı
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        SİNAN ÖZMÜŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, vakıflarına yapılan bağışların, 2024'te bir önceki yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.

        Topçu, Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Vakıf şirketleri ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın kendini kanıtlamış ürünlerinin satışı için yurt dışında 74 şirket şubesi kurduklarını söyledi.

        Topçu, tüm gayretlerinin savunma sanayi ihracatının artmasına yönelik olduğunu belirterek, "İnşallah 2025 yılı, 2024'ten çok daha iyi olacak." dedi.

        Savunma ve havacılık sanayisinin neredeyse tüm ülkelere ihracat yapan bir sektör haline geldiğini vurgulayan Topçu, şöyle konuştu:

        "Avrupa'nın vakıf şirketlerimize, Türk savunma sanayisindeki ürünlere olan ilgisini görüyoruz. En son Portekiz ile 2 adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi için imzalar atıldı. Yine İspanya tarafında HÜRJET ile ilgili bir proje çalışmalar devam ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında kardeş ve müttefik ülkelerle ihracatımız vardı. Ama Avrupa Birliği'ne (AB) dönük ihracatlar bizi de oldukça sevindiriyor. Fiyat ve performansı düşünüldüğünde, artık AB ülkelerinin de Türk ürünlerini tercih etmeye başladığını görüyoruz. İnşallah 2025 daha çok Avrupa satışlarının olacağı bir dönem olacak."

        - Daha çok satış ve ihracat anlaşmalarının yapıldığı fuar olacak

        Genel Müdür Topçu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'in 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı ve Ataköy Marina olmak üzere 3 farklı yerleşkede gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Fuara ilginin çok yoğun ve güzel olduğunu dile getiren Topçu, şöyle devam etti:

        "Şu an satışlarımız 2023 hedefinin üzerine çıktı. Daha büyük daha çok katılımcıyla daha çok satış ve ihracat anlaşmalarının yapıldığı bir IDEF olacağı kanaatindeyiz. Atatürk Havalimanı'nda özellikle gösteriler, geçit törenleri ve uçuşlar olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bu törenlerde 800'ün üzerinde, farklı ülkelerden savunma bakanları, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları gibi kıymetli davetliler var. Bunların her biri de aslında Türk savunma sanayisi için potansiyel müşteri konumunda. Dolayısıyla ürünlerimizi artık sadece statik olarak değil, onların gözlerinin önünde dinamik olarak da sergileme fırsatı bulacağız. Çok heyecanlıyız, firmalarımızın da bu konuda heyecanlı olduğunu görüyoruz. İnşallah dünyada üçüncü olan fuarımızı daha da iyi bir noktaya taşımak için gayret ediyoruz."

        - "Daha çok bağışçımıza ulaşmaya gayret edeceğiz"

        Bilal Topçu TSKGV'nin ve vakıf şirketleri olan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN VE HAVELSAN'ın tamamen vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş bir vakıf ve şirketler olduğunu dile getirerek, bu dönem farkındalık artırma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        Gelinen noktada, vakıf şirketlerinden TUSAŞ'ın 5. nesil hava uçağı KAAN'ı gökyüzü ile buluşturduğunu dile getiren Topçu, "Bağışlarımızı da almaya devam ediyoruz. Aslında bu şirketlerimiz o kadar büyük konuma geldiler ki kendilerinin bağışa ihtiyacı yok. Şirketlerden aldığımız kar payları ve gelen bağışların tamamını Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Böyle bir kanuni yapımız var. Farkındalık çalışmalarıyla yine yaptığımız reklam kampanyaları ile vakfımızı anlatmaya çalışmıştık. İnternet sitemiz ve web üzerinden bağış altyapısı, e-Devlet entegrasyonu gibi sistemler sonucunda, bir önceki yıla göre bağış rakamlarını yüzde 135 daha arttırdık." diye konuştu.

        Vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını kaydeden Topçu, "İnşallah 2025 yılında da yine çok farklı programlar ve etkinliklerle daha çok bağışçımıza ulaşmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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