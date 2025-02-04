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        Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı Projesi" tanıtıldı

        Antalya'da 8 aylık dönemde 50 okuldaki 20 bin gence ulaşılması hedeflenen "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:20
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        Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı Projesi" tanıtıldı
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        Antalya'da 8 aylık dönemde 50 okuldaki 20 bin gence ulaşılması hedeflenen "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Valilik öncülüğünde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Antalya Şubesi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen projeye ilişkin Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksun, yaptığı konuşmada, bağımlılığın gençleri sorumluluklarından, ailelerinden, sosyal hayattan kopardığını söyledi.

        Dijital platformların hayatın artık vazgeçilmesi haline geldiğini belirten Aksun, "Dijital platformları yerinde ve doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Dijital platformları hayattan kopmadan kullanmayı amaçlıyoruz. 8 aylık proje sonunda 50 okulda 20 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün kurumlar gençlerimizin yanında ve destekçisi. Sadece gençlere 'yapmayın' demek yerine alternatifler sunarak bağımlılığı olumlu dijital alışkanlığa çevirmeyi başaracağız." dedi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik Merkezleri ve spor tesisleriyle gençlere 24 saat hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Antalya'da eğitim ve sporun kentin önceliği olduğunu anlatan Gürhan, "Gençleri geleceğe hazırlarken yapay zekadan, uzay bilimine kadar her alanda onlara destek oluyoruz. Gençlerin değişen dünya şartlarında hedeflerine adım adım ilerlerken dijital bağımlılık gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kalıyorlar. Gençler, bu proje ile alacakları eğitimlerle gençler olumlu dijital alışkanlıklar kazanacaklar." diye konuştu.

        Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da Yeşilay'ın sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla önemli faaliyetler yaptığını kaydetti.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay ortaklığında okullarda etkin çalışmalar yaptıklarını aktaran Kaygusuz, "Yeşilay ile ODAK projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Olumlu dijital alışkanlıklar kazandırmayla alakalı gençlere sadece seminerler düzenlemenin yanı sıra çözüm üretmeye gayret ettik. Bu proje ile gençlere spor yapma imkanlarını arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da ODAK Projesi ile gençlere dijital dünyada sağlıklı alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında liselerde seminerlerin yanı sıra gençlerle sportif faaliyetler, doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler yapılacak.

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