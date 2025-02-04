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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi

        Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:16
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        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbreği, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi
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        Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Antalya'da 32 yaşındaki hastaya nakledildi.

        Birçok hastaya umut olması için aile tarafından bağışlanan organların, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezine getirilmesinin ardından gerekli taramalar yapıldı.

        Böbreğin nakil bekleme listesindeki 25 bin 246 kişi arasından Konya'da oturan 32 yaşındaki Yılmaz Özenli'ye tam uyum sağladığı belirlendi.

        112 Acil Sağlık ekibince Antalya'ya getirilen böbrek, Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından 23 Ocak'ta, kronik böbrek yetmezliği bulunan Özenli'ye nakledildi.

        Yeniden yaşama tutunan Özenli, gazetecilere, 5 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü ve organ nakli için sıra beklediğini söyledi.

        Bağış yapan aileye teşekkür eden Özenli, "Pandemi döneminde geçirdiğim koma sonucunda hasta olduğumu öğrendim, 5 yıldır diyalize bağlı olarak hayatımı devam ettiriyordum. Sabah erken saatlerde hastane tarafından arandım. İlk duyduğumda endişelendim, tedirgin oldum ama şu an çok mutluyum. Organ bağışı hayat kurtarır, organlarımız toprak olmasın. 6 aylık kızım var, bundan sonraki hayatımda ailemle daha güzel bir hayat geçireceğim. Ailem de dört gözle beni bekliyor." dedi.

        - "Organ bağışı farkındalığı artmalı"

        Prof. Dr. Aliosmanoğlu da nakil ameliyatları sonucunda sağlığına kavuşan hastaları görünce çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Organ bağışı farkındalığının artmasını dilediğini belirten Aliosmanoğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde organ bağışı oranı çok düşük. Böbrek hastalarının hayatının neredeyse yarısı diyalizde geçiyor. Nakil ameliyatları sayesinde hastaların aileleriyle geçireceği zaman da artmış oluyor. Umarım ülkemizde organ bağışı farkındalığı artar ve bu ameliyatları daha çok yaparız. Vericisi olmayıp da bekleme listelerinde bekleyen 30 bin civarı hasta var ve bu sayı çok fazla. Bu hastaların sağlığına kavuşması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve organ bağışlarının artmasını umuyoruz. Bu şekilde ülkemiz adına hem maddi olarak hem de hastalarımızın topluma kazandırılması, yaşama sürelerinin uzaması gibi çok büyük katkıları olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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