Anadolu Oyuncak Müzesi, sömestr tatilinde 20 bin 148 kişiyi ağırladı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi'ni sömestr tatilinde 20 bin 148 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından çocuklara karne hediyesi olarak müzeye ücretsiz giriş imkanı sunuldu.

Kara tahtalı okul sınıfından masal odasına, esnaf sokağından Kaleiçi Sokağı'na asırlık zeytin ağaçları, özel bitki tasarımları ile çizgi kahramanlarının heykellerinin bulunduğu ve yaklaşık 13 bin 800 oyuncak sergilendiği müzede ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi.

Ayrıca müzede çeşitli eğitici, eğlendirici ve beceriler kazandıran atölye çalışmaları da yapıldı.