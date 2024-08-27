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        Antalya'da Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali düzenlenecek

        Antalya'nın İbradı ilçesinde 57. Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:42
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        Antalya'da Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali düzenlenecek
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde 57. Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali düzenlenecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, İbradı Kaymakamlığı, İbradı Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek festival 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi düğmeli evleri ve gastronomisiyle alternatif turizmin Antalya'daki önemli adreslerinden İbradı, geleneksel üzüm festivallerine ev sahipliği yapacak.

        ASKF İbradı Ormana Spor Köyü'nde gerçekleştirilecek festival, renkli etkinliklerle bölge halkı ve misafirlerini ağırlayacak.

        Selçuklu Kervan Yürüyüşü'nün canlandırılacağı kortejle başlayacak festivalin ilk gününde "En Güzel Üzüm Yarışması" ve "Fotomaraton Ödül Töreni" yapılacak. Program, sanatçı Hasan Kurt ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan'ın konseriyle sona erecek.

        Festivalin ikinci günü 31 Ağustos'ta üzüm kaynatma etkinliğiyle başlayacak program, çeşitli yarışmalar, amatör müzik grupları ve folklor gösterileriyle devam edecek.

        Türk Halk Müziği sanatçıları Tuğba Karakuş ve İsmail Altunsaray'ın sahne alacağı festival, DJ performansı ve oyun havalarıyla sona erecek.

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