Antalya'da plajda oynarken kayan kum tepeciğinin altında kalarak yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.
Kum Mahallesi'nde kuzeni Ezgi Yavuz ile Obalar mevkisindeki plajda oynarken dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin kayması sonucu yaralanan Ahmet Sedat Ünver, Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk cerrahisi bölümünde tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kumluca'da dün 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile kuzeni Ahmet Sedat Ünver, Obalar mevkisindeki plajda oynarken kayan kum tepeciğinin altında kalmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.