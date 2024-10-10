Serik Fen Lisesi'ne tarım firması tarafından 3 laboratuvar yaptırıldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki fen lisesine BASF Tohum firması tarafından 3 laboratuvar yaptırıldı.

Karadayı Mahallesi'ndeki Serik Fen Lisesi'nde laboratuvarların açılışı için tören düzenlendi.

Kaymakam Cemal Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'da hayırseverlerin eğitime önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Kentte faaliyet gösterin firmanın yönetimi tarafından ilçedeki fen lisesine fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları kazandırıldığı dile getiren Şahin, öğrencilerin laboratuvarlarda yapacakları çalışmalarla tarım sektörüne katkıda bulunacağını ifade etti.