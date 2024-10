6. Antalya Turizm Fuarı başladı

Antalya Turizm Fuarı (ATF), 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Antalya'da bir araya getirdi.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 350'ye yakın firmayla Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Vali Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda turizmin büyük bir atılım içinde olduğunu söyledi.

Dünya turizminde yaşanan krizlerin Türk turizmine önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şahin, "Dünya turizminde biz tünele 14'üncü olarak girdik, ilk 5'e çıktık. Bu büyük bir başarı. Hem geliri hem turist sayısını artıran, rekor üstüne rekor kıran bir Türk turizmi var." dedi.

Şahin, turizmde bu yıl yeni rekorların gerçekleştirileceğini ve başarılı bir yıl olacağını belirtti.

Sektör temsilcilerine zincir otelciğe ağırlık vermelerini öneren Şahin, "Turizm işini çok iyi biliyoruz. Türk turizmi olarak otel işletmeciliğini bizden daha iyi bilen yok. Dünya pazarında herkesten önce yerimizi almalıyız. Dünyanın her yerinde otellerimizi yapalım, hizmet verelim, gelirini de Türkiye'ye aktaralım. Türk turizmi her yerde otelcilik yapsın, bu bayrağı her yerde dalgalandırsın." diye konuştu.