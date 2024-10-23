Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaat aşamasındaki havuzlu 4 villa yıkıldı

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gelemiş Mahallesi Mercimecik mevkisindeki birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde, izinsiz olarak havuzlu 4 villa inşaatının sürdüğünü belirledi.

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