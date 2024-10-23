Antalya'da avukat evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde avukat evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde avukat evinde ölü bulundu.
Hurma Mahallesi 223 Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Avukat Ali İhsan Öztürk'ten (45) haber alamayan boşandığı eşi, durumu yakınlarına bildirdi.
Eve giden bir yakını kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve avukatı hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, morga götürülürken polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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