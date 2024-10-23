İstismar sanığının tanığı hakkında suç duyurusu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yan komşusunun zihinsel engelli kızı K.V.'ye (16), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Ecder Tayfun Polat'ın (48) duruşmaya getirdiği tanık O.S. hakkında, mağdur çocuğun beyanı üzerine suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Olay, 22 Ağustos günü Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işiyle uğraşan Gürcistan uyruklu T.V. (35) ve oto tamirci dükkanında çalışan eşi M.T. (54) işteyken, iddiaya göre komşuları kaportacı Ecder Tayfun Polat çiftin evine gitti. Baba M.T., Polat'ın binanın elektrik şaltelini indirdiğini ileri sürerek, zihinsel engelli kızı K.V.'yi alıp, kendi iş yerine götürdüğünü söyledi. Mağdur çocuğun ifadelerine göre Polat, burada çocuğa istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlatması üzerine ailesi, Polat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Polat tutuklandı.

YARGILAMA BAŞLADI 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Cinsel taciz' ve 'Tehdit' ile suçlanan sanık Ecder Tayfun Polat'ın yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Çocuğun yaşının küçük olması ve babası tarafından vekalet çıkartılamadığı gerekçesiyle Antalya Barosu'nun K.V. için atadığı avukat da duruşmada yer aldı. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin davaya müdahil olma talebi, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdurun annesinin davaya katılma talepleri ise kabul edildi.