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        İşitme engelli Nihal'in cinayet sanığı, suçu birlikte yaşadığı kadına attı (2)

        'NİHALLERÖLMESİN ARTIK'Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolduktan 9 ay sonra cesedi ormanda bulunan işitme engelli Nihal Babayiğit'in babası Vedat Babayiğit, annesi Derya Yılmaz ve dayısı Ali Yılmaz, tutuklu cinayet sanığı Mehmet Basık'ın suçu başkasına attığını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:45
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        İşitme engelli Nihal'in cinayet sanığı, suçu birlikte yaşadığı kadına attı (2)
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        'NİHALLERÖLMESİN ARTIK'

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolduktan 9 ay sonra cesedi ormanda bulunan işitme engelli Nihal Babayiğit'in babası Vedat Babayiğit, annesi Derya Yılmaz ve dayısı Ali Yılmaz, tutuklu cinayet sanığı Mehmet Basık'ın suçu başkasına attığını anlattı. DHA muhabirine açıklama yapan Derya Yılmaz, "Adaletin yerini bulmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Suçu Başak'ın üzerine atmaya çalışıyor, ikinci eşinin üzerine. Mahkemede kabul etmedi, 'Başak yaptı' dedi. Kızımın ruhu huzura kavuşsun. Başka kadınlar, Nihaller ölmesin artık. Başkalarının canı yanmasın" dedi.

        'EN AĞIR CEZAYI ALIR DİYE UMUT EDİYORUZ'

        Vedat Babayiğit, kızı ile dini nikahla birlikte yaşayan Mehmet Basık'ın suçu üstlenmediğini belirterek, "Her şeyi başkalarının üzerine atıyor. Başak diye biri var, imam nikahlı mı, sevgilisi mi; bütün suçu onun üzerine atıyor. Hiçbir şeyi üzerine almıyor. Biz de onun yaptığını bildiğimiz için ondan davacıyız. Mahkemede gerekenleri söyledik. İkinci duruşmayı bekliyoruz. İnşallah en ağır cezayı alır diye umut ediyoruz. İnşallah ağır bir ceza alır ki bizim de içimiz rahatlar" diye konuştu.

        'YAPMIŞ Kİ YER TESPİTİNDE DE GÖSTERMİŞ'

        Dayı Ali Yılmaz da Mehmet Basık'ın sürekli çelişkili ifadeler verdiğini belirterek, şunları söyledi: "'Ben yapmadım' dedi. Başak'ın üzerine atıyor. Ondan başka kimse de yapmadı. Sürekli yalan söylüyor. Nereye kadar söyleyecek? En ağır cezayı almasını istiyoruz. Gün yüzü görmesin. 34 yaşındayım, doğma, büyüme Serikliyim. O fotoğraflardan oranın neresi olduğunu bilemedim. Ama o eliyle koymuş gibi polise, emniyete göstermiş yerini. Madem bu cinayeti işlemedi, yerini nereden biliyor? Fotoğraflardan anlayamadım, sen nasıl gösteriyorsun? Demek ki yapmış ki yer tespitinde de göstermiş. Adaletimize, devletimize güveniyoruz, en ağır ceza neyse onu uygulasınlar. Bizim tek isteğimiz, bu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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