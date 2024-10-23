Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turisti cankurtaran kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist cankurtaran tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turisti cankurtaran kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist cankurtaran tarafından kurtarıldı.

        Kleopatra Plajı'nda denize giren Polonya uyruklu J.B. (65) bir süre yüzdükten sonra dalgaların arasında hareket etmekte zorlanmaya başladı.

        Durumu fark eden cankurtaran denize girerek, boğulma tehlikesi geçiren turisti kıyıya çıkardı.

        Çevredeki vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Turisti kurtaran Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) cankurtaranı Bekir Okan Fidan, gazetecilere, "Bağırtılar duydum. Hemen koştum suya dalıp, turisti çıkardım. İlk müdahalemizi yaptık. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ile turist hastaneye kaldırıldı. Durumu gayet iyi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        İşitme engelli Nihal'in cinayet sanığı, suçu birlikte yaşadığı kadına attı...
        İşitme engelli Nihal'in cinayet sanığı, suçu birlikte yaşadığı kadına attı...
        Antalya'da avukat evinde ölü bulundu
        Antalya'da avukat evinde ölü bulundu
        Antalya'da okul servis araçları denetlendi
        Antalya'da okul servis araçları denetlendi
        Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaat aşamasındaki havuzlu 4 villa yıkıldı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde inşaat aşamasındaki havuzlu 4 villa yıkıldı
        İstismar sanığının tanığı hakkında suç duyurusu
        İstismar sanığının tanığı hakkında suç duyurusu
        Avukat evinde ölü bulundu
        Avukat evinde ölü bulundu