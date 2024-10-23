Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turisti cankurtaran kurtardı

Turisti kurtaran Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) cankurtaranı Bekir Okan Fidan, gazetecilere, "Bağırtılar duydum. Hemen koştum suya dalıp, turisti çıkardım. İlk müdahalemizi yaptık. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ile turist hastaneye kaldırıldı. Durumu gayet iyi." dedi.

Turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.