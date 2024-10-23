Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turisti cankurtaran kurtardı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Kleopatra Plajı'nda denize giren Polonya uyruklu J.B. (65) bir süre yüzdükten sonra dalgaların arasında hareket etmekte zorlanmaya başladı.
Durumu fark eden cankurtaran denize girerek, boğulma tehlikesi geçiren turisti kıyıya çıkardı.
Çevredeki vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Turisti kurtaran Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) cankurtaranı Bekir Okan Fidan, gazetecilere, "Bağırtılar duydum. Hemen koştum suya dalıp, turisti çıkardım. İlk müdahalemizi yaptık. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ile turist hastaneye kaldırıldı. Durumu gayet iyi." dedi.
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