Antalya'da kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

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