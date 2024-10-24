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        Antalya'da kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı

        Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:09
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        Antalya'da kahve zinciri şubesine molotoflu saldırı
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        Bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

        Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

        Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

        Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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