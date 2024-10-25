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        Antalya'da kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:47
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        Antalya'da kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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