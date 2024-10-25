Antalya'da kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.