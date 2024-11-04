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        Serik'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:47
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        Serik'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ihbarı yapılan markette denetim gerçekleştirdi.

        Raflarda son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak, tutanak altına alındı. Ürünler imha edilmek üzere zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

        Söz konusu markete idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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