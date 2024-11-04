Serik'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ihbarı yapılan markette denetim gerçekleştirdi.
Raflarda son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak, tutanak altına alındı. Ürünler imha edilmek üzere zabıta ekipleri tarafından götürüldü.
Söz konusu markete idari para cezası uygulandı.
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