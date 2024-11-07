Antalya'da "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluşacak.

Organizasyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 9 Kasım Arcadia Footbol Center'da gerçekleştirilecek.