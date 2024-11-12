Uzmanından kombi bakımı ve klima temizliği uyarısı

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kış ayları öncesinde kombi bakımı ve klima temizliğinin tasarruflu ve sorunsuz kullanım için önemli olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Atmaca, yaptığı açıklamada, kombi kullanma ve klimaların kış moduna geçme vaktinin geldiğini hatırlattı.

Bu günlerde kombi bakımı ve klima temizliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Kombi ve kazanlarda en önemli konu bakım yaptırmak. Kombi ve klimaların tasarruflu ve sorunsuz kullanımı için yılda bir kez periyodik kontrolün yapılması gerekiyor." dedi.