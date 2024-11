Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Komisyon Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" Antalya'da başladı.

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve adliyelerdeki komisyon müdürleri katıldı.

"Adalet Bakanlığı olarak siz koca geminin direksiyonundaki kurumsunuz. Toplumda devlete güven ve adalet olduğu zaman o toplumun gelişmesinin, ilerlemesinin önüne hiç kimse geçemez. Bu zarara uğradığı zaman da o toplum hiçbir yere gidemez. Adalet olduğu zaman ekonomi, kültür, sanat ve her şey gelişiyor, adalet gelişmediği zaman bunların hiçbiri gelişmiyor, her şey daha kötüye gidiyor. Türkiye'de herkes, her derdini adalete götürebiliyor, vatandaşın da her türlü meselesini bu devlet vazife ediniyor. Senin ne derdin varsa gidiyorsun, dava dilekçeni bırakıyorsun ve süreç başlıyor. Siz bu şekilde çalışmaya devam ettikçe toplumda adalet ve güven algısı her geçen gün artacak. İnsanlar 'devletin mahkemeleri' var diyecek, eskiden yoktu. 30 yıl önce bu kadar güçlü adalet altyapımız yoktu, adalet alanında çalışan bu kadar güçlü bir insan kaynağımız yoktu. Mesleğinizin çok önemli olduğunu bilim söylüyor. Bir toplumda sosyal sermaye zayıflarsa o toplum çöker, sosyal sermayenin asli bileşeni de adalet duygusudur, güvendir."