Kadın girişimci hibrit ve elektrikli araçlar için bakım merkezi açtı

Antalya'da kadın girişimci Çiğdem Koşan, global bir markanın Türkiye'deki ilk elektrikli araç bakım merkezini açtı.

Eşiyle birlikte otomotiv sektörüne yatırım yapan girişimci Çiğdem Koşan, Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi'nde hibrit ve elektrikli araçlar için bakım merkezi kurdu.

Sadece elektrikli ve hibrit araçlara tam hizmet veren bakım merkezinin Antalya'da ilk kez açıldığını belirten Koşan, "Ülkemizde elektrikli ve hibrit araçlar yayınlaşmaya başladı ancak bakım merkezi açığı bulunuyor. Sadece elektrikli ve hibrit araçlara bakım yapmak amacıyla bu fikri geliştirdim. Çalıştığımız markaya bu fikrimi sunduk. Kabul ettiler, bu vesileyle Antalya'ya böyle bir yatırım yapmış olduk." dedi.