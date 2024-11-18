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        Kadın girişimci hibrit ve elektrikli araçlar için bakım merkezi açtı

        Antalya'da kadın girişimci Çiğdem Koşan, global bir markanın Türkiye'deki ilk elektrikli araç bakım merkezini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:08
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        Kadın girişimci hibrit ve elektrikli araçlar için bakım merkezi açtı
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        Antalya'da kadın girişimci Çiğdem Koşan, global bir markanın Türkiye'deki ilk elektrikli araç bakım merkezini açtı.

        Eşiyle birlikte otomotiv sektörüne yatırım yapan girişimci Çiğdem Koşan, Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi'nde hibrit ve elektrikli araçlar için bakım merkezi kurdu.

        Sadece elektrikli ve hibrit araçlara tam hizmet veren bakım merkezinin Antalya'da ilk kez açıldığını belirten Koşan, "Ülkemizde elektrikli ve hibrit araçlar yayınlaşmaya başladı ancak bakım merkezi açığı bulunuyor. Sadece elektrikli ve hibrit araçlara bakım yapmak amacıyla bu fikri geliştirdim. Çalıştığımız markaya bu fikrimi sunduk. Kabul ettiler, bu vesileyle Antalya'ya böyle bir yatırım yapmış olduk." dedi.

        Evli ve 2 çocuk annesi Çiğdem Koşan, ayda 30-40 civarında elektrikli ve hibrit araca bakım yaptıklarının vurgulayarak, geleceğin sektörüne yatırım yaptıklarını dile getirdi.

        Kadın girişimci olarak otomotiv ve araç bakım sektöründe olmaktan keyif aldığını belirten Koşan, çalışanları arasında da kadın sayısını artırmayı çok istediğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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