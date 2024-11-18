Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Yapılan incelemede bakıma muhtaç kişinin oğlu M.A.C.A'nın, bakıcı G.D'yi sahte dekontlar göstererek 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatalak durumdaki bakıma muhtaç bir kişinin bakıcısının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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