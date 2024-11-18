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        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:23
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        Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatalak durumdaki bakıma muhtaç bir kişinin bakıcısının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede bakıma muhtaç kişinin oğlu M.A.C.A'nın, bakıcı G.D'yi sahte dekontlar göstererek 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan M.A.C.A. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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