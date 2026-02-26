Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.



Karayılan, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle toplumda vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.



ATB'nin kent ve ülke ekonomisi açısından önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Karayılan, kentin değerli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.



Antalya'nın vergi gelirlerindeki artış eğiliminin devam ettiğini aktaran Karayılan, kentin ülke genelinde toplanan vergilerdeki payının son yıllarda 1,31'den, 1,81'e çıktığına dikkati çekti.



Kentin yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geldiğini kaydeden Karayılan, "Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız. Antalya kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz." ifadesini kullandı.



Borsa Başkanı Çandır da Antalya'nın kayıtlara geçenin ötesinde vergi üreten bir kent olduğunu belirtti.



Gelirlerin elde edildiği ilin hanesine yazılması gerektiğini ifade eden Çandır, "Aslında dijitalleşmenin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır." dedi.

