Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti

        Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Defterdarı Karayılan, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti

        Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

        Karayılan, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle toplumda vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        ATB'nin kent ve ülke ekonomisi açısından önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Karayılan, kentin değerli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

        Antalya'nın vergi gelirlerindeki artış eğiliminin devam ettiğini aktaran Karayılan, kentin ülke genelinde toplanan vergilerdeki payının son yıllarda 1,31'den, 1,81'e çıktığına dikkati çekti.

        Kentin yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geldiğini kaydeden Karayılan, "Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız. Antalya kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz." ifadesini kullandı.

        Borsa Başkanı Çandır da Antalya'nın kayıtlara geçenin ötesinde vergi üreten bir kent olduğunu belirtti.

        Gelirlerin elde edildiği ilin hanesine yazılması gerektiğini ifade eden Çandır, "Aslında dijitalleşmenin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor
        5 yıldır sadece 'evet, hayır' diyebiliyordu şimdi sohbet ediyor
        Yol kenarında ölü bulunan kadının kocası ile oğlu tutuklandı
        Yol kenarında ölü bulunan kadının kocası ile oğlu tutuklandı
        Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı
        Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı
        Serikspor Başkanı Doğan, takımının ligde kalacağına inanıyor:
        Serikspor Başkanı Doğan, takımının ligde kalacağına inanıyor:
        Antalya'da sahte altın operasyonu
        Antalya'da sahte altın operasyonu
        Bebeği başkasının nüfusuna kaydettiren 3 kişiye hapis
        Bebeği başkasının nüfusuna kaydettiren 3 kişiye hapis