Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı

        Antalya'da düzenlenen "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kentte 17-20 Ekim'de gerçekleştirilen 9. Kaleiçi Old Town Festivali'nde gerçekleştirilen resim, heykel atölyeleri gibi sanat etkinliklerinde hazırlanan eserlerden oluşan çalıştay sergisi, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açıldı.

        Agora Sanat Topluluğu ve Mercan Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen sergide, seramik, tekstil art, video art ve kavramsal sanat çalışmalarından oluşan 45 eser yer alıyor.

        Agora Sanat Topluluğu Yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, yaptığı açıklamada, Amerikan kültürünün yerel kültürleri asimile ettiğini bu nedenle sergide kaybolan değerlere dikkati çekmek istediklerini belirtti.

        Sanatçıların eserlerini bu düşünceyle ortaya koyduklarını aktaran Mercan, "Kaybolan değerleri anlatmak istedik, buradaki her bir eser, sanatçıların bu konuya nasıl baktığını yansıtıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bunu sorguladık." dedi.

        Sergi, 13 Aralık'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu
        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu
        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yara...
        Otomobiliyle kaldırımda yürüyenleri ezdiği anlar kamerada; 1'i bebek 3 yara...
        Sokakta yaşıyordu, cami avlusunda ölü bulundu
        Sokakta yaşıyordu, cami avlusunda ölü bulundu