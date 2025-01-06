Antalya'da bitkin halde bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Veteriner hekimi Fevzi Uzun, yaralı dağ keçisine ilk müdahalesini yaptıklarını, hayvanın durumunun ağır olduğunu belirtti. Dağ keçisinin ilk tedavilerinin tamamlandığını anlatan Uzun, "Milli Parklara da haber verdik. Diğer tedavi işlemlerini bir üst kurul yapacak." dedi.

Belediyenin Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dağ keçisinin bitkin düştüğü ve ağız kısmında enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Can Çırpıcı ve Hüseyin Divit, Gedelme Yaylası'ndan dönerken, yol kenarında bitkin halde dağ keçisi buldu.

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