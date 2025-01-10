Antalya Serbest Bölge'nin geçen yılki ticaret hacmi 1,1 milyar doları aştı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yat sektöründen elektronik, tekstil ve medikale kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ile İsviçre başta olmak üzere yabancı ortaklı şirketlerin de yer aldığı bölgede, 49'u yat, 14'ü elektrik elektronik, diğerleri medikal, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, ihracat ağırlıklı üretim yapıyor.

Rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ile 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri haline gelen bölge, ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.

- Ticaret hacmi yüzde 2 arttı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, geçen yıl gerek ticaret hacminde gerek istihdamda verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 1 milyar 117 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştıklarını belirten Gürses, "Bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 2 arttı. Ticaretimizin yüzde 53'ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti." dedi.

Bölgedeki fabrikaların yüzde 93'ünün sanayi alanında, geri kalan kısmının da madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğini aktaran Gürses, "Bölgemizde 86 firma var, bunun 26'sı yabancı sermayeli. 86 firmanın 49'u yat sektöründe. Son 3 yılda hızlı gelişme gösteren elektronik sektöründe 14 firmamız var, 4 medikalde, 2 tekstilde, 2 tarımda, diğerleri de farklı sektörlerde üretim yapan firmalar mevcut." diye konuştu.

Gürses, bölgede yatırımcıların 475 bin metrekare alanda yer aldıklarını ve bu alanın da tamamen dolduğunu kaydetti.

Yatırım için yurt içinden ve dışından talepler olduğunu anlatan Gürses, özellikle son 2 yıldır taleplere olumlu cevap veremediklerini söyledi.

Alanı genişletme yönünde çalışmalarının olduğunu dile getiren Gürses, "Ticaret Bakanlığımızla görüşme halindeyiz. Yeni tahsis alanını bu yıl gerçekleştirirsek yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanı yatırımcılara verme imkanımız olacak." bilgisini paylaştı.