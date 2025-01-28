Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Olay yerinden kaçan ve B.Y. olduğu belirlenen sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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