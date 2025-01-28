Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmalarda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 181 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltıana alındı.