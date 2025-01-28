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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı

        Antalya'da jandarma ekiplerince, üç günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:39
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 183 kişi yakalandı
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        Antalya'da jandarma ekiplerince, üç günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan aranan veya firari hükümlü 183 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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