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        SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:32
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        SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

        Konyaaltı Sahili açıklarında düzenlenen uçuşlarda, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobasi hareketleri beğeni topladı. Alçak uçuşlar ve farklı manevralar, yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıları heyecanlandırdı.

        Plaja gelenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarında sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.

        Sahil bandında eğitim uçuşlarını yöneten SOLOTÜRK pilotları da ilgi gördü.

        Eğitim uçuşunun ardından vatandaşlar, pilotlarla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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