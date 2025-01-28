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        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:50
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        Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 metreden düşerek, kayalıkta mahsur kaldığı belirlenen 68 yaşındaki Muharrem E, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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