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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:35
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

        Belediyenin 4 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 23 itfaiye personeli söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgede etkisini sürdüren fırtına, çalışmaları güçleştiriyor.

        Polis ile zabıta ekipleri de yangın bölgesinde gerekli yol ve çevre emniyeti önlemlerini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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