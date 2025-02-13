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        Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapılar kaldırılacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerin yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıklarını gidermesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:26
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        Konyaaltı Sahili'ndeki kaçak yapılar kaldırılacak
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerin yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıklarını gidermesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı", Vali Şahin başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

        Şahin, toplantında, Konyaaltı Sahili ve Antalya genelinde daha nitelikli hizmet sunulması için yoğun denetimler yapılacağını belirtti.

        Konyaaltı Sahili'nin eşsiz güzelliğini daha ileriye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak konusunda tüm paydaşlarla aynı fikirde olduklarını vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:

        "Amacımız, işletmelerimizle işbirliği içinde, herkesin kazanabileceği ve tüm Antalyalıların faydalanabileceği bir çalışma gerçekleştirmek. Bu doğrultuda, Antalya genelinde başta turizm tesisleri olmak üzere, kamuya ve özel sektöre ait tüm tesislerin düzenli denetimlerini gerçekleştirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla geniş bir çalışma yürüteceğiz. Bu kapsamda bazlı komisyonlar kurarak ilgili mevzuat çerçevesinde yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştireceğiz."

        Şahin, Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin, yasal kullanım alanları dışındaki aykırılıkları gidermeleri, aksi takdirde yıkım dahil bütün yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağı hususunda uyarıda bulundu.

        Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Sahili boyunca işletmelerin mevzuata aykırı tespit edilen yapıları ve kullanım alanlarına ilişkin bir sunum yapıldı.

        Ayrıca toplantıda işletmelerin daha kaliteli hizmet vermeleri için personelin dikkatli seçilmesi ve daha nitelikli olması, müzik yayını yapan işletmelerin sahil yolunda yürüyen insanları rahatsız etmemesi ve yüksek sesli olmaması, sahte içki ve sahte gıda konularında işletme sahiplerinin daha da dikkatli olmaları hususları da görüşüldü.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ile ilgili kurum temsilcileri ve Konyaaltı Sahili bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciler de toplantıya katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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