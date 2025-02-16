12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son gününde Türk sporcular poomsae kategorisinde 9'u altın 47 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 22 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda Türk sporcular, 9 altın, 16 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

Türk sporcular, 9 gün süren, büyükler kategorisi ve para tekvando da Los Angeles 2028'e de puan veren turnuvayı toplamda 62 altın, 62 gümüş ve 130 bronz olmak üzere 254 madalya ile tamamladı.