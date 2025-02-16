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        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi

        Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son gününde Türk sporcular poomsae kategorisinde 9'u altın 47 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:39
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        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son gününde Türk sporcular poomsae kategorisinde 9'u altın 47 madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele etti.

        Organizasyonun son gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 22 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda Türk sporcular, 9 altın, 16 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

        Türk sporcular, 9 gün süren, büyükler kategorisi ve para tekvando da Los Angeles 2028'e de puan veren turnuvayı toplamda 62 altın, 62 gümüş ve 130 bronz olmak üzere 254 madalya ile tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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