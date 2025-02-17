Antalya'da 2 turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 turistin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 turistin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 KED 15 plakalı tur minibüsü, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 turist, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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