Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını yarın son kez sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını yarın son kez sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Puccini'nin başyapıtları arasında yer alan ve rejisör Yiğit Yavuz Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, saat 20.00'de sahnelenecek.
Konusu 1830'lu yıllarda geçen eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülsen Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.
Eserde, Antalya DOB sanatçılarını orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek, çocuk korosunun şefliğini de Sinem Emine Ulusoy üstleniyor.
Temsilde, "Rodolfo" rolüne M. Burak Pektaş, "Mimi"ye Sevinç Bilgin, "Marcello"ya M. Yusuf Yıldız, "Musetta"ya Işılay Meriç Karataş, "Colline"e Şafak Güç, "Schaunard"a Ümit Burak Tekinay, "Benoit"e Baturalp Bilgili, "Alcindoro"ya Toygarhan Atuner ve "Parpignol"a Zafer İşgören hayat verecek.
4 perdelik eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak.
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