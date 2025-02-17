Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Puccini'nin başyapıtları arasında yer alan ve rejisör Yiğit Yavuz Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, saat 20.00'de sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını yarın son kez sanatseverlerle buluşturacak.

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