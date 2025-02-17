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        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı

        TÜRKİYE Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı, Antalya'da gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:45
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        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı
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        TÜRKİYE Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı, Antalya'da gerçekleşti. 25 takım ve 150 golfçünün mücadele ettiği turnuva, çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından sona erdi.

        Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü sahalarında oynanan Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağında mücadele eden Recep Turan, Mehmet Sönmez, Emre Uyar, Dursun Keçeli, Cengiz Gülmez ve Ercan Çek'ten oluşan Taurus Golf Kulübü takımı toplamda 590 gross skorla A kategorisini lider tamamladı. Emre Bahtoğlu, Önder Akkayalı, Ali Küçükkuru, Ramazan İnce, Fatih Biçer ve Mehmet Aygün'den oluşan Cullinan Golf Kulübü takımı toplamda 592 gross skorla ikinci, İbrahim Doğan, Mehmet Eroğlu, İsmail Mercan, Kerim Yılmaz, Ersin Karagün ve Tuğçe Fatma Billa'dan oluşan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü takımı ise toplamda 600 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

        B KATEGORİSİ'NDE LİDER MONTGOMERİE MAXX ROYAL GOLF KULÜBÜ

        B kategorisinde Selda Akın, Devran Yıldırım, Ali Topuz, Melisa Kocakaya, Deniz Çuha, Kemal Taşkınlı, Cahit Şahin ve Metin Yerli'den oluşan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü takımı toplamda 300 stableford puanla zirvede yer aldı. Toplamda 299 stableford puanla ikinci sırada Nadil Tosun, Kenan Güngör, Yusuf Alirıza Tulpar, Mustafa Türker, Ayhan Karaağaç, Sefa Altınay ve Ali Kuş'tan oluşan Taurus Golf takımı yer alırken, toplamda 285 stableford puanla Cengizhan Karaduman, Can Özede, Nurettin Ender Kıy, Mehmet Fatih Özalp, Taner Aslan ve Kemal Veli'den oluşan Ataşehir Golf Kulübü takımı üçüncü sırayı aldı. Tüm ayakların sonunda genel klasman tablosunda en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olarak belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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