Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da motosikleti otomobil ile çarpışan motokurye öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da motosikleti otomobil ile çarpışan motokurye öldü
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını kaybetti.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen E.S. (20) idaresindeki otomobil ile motokurye Dede Yaşar Esen'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Esen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen gencin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor

        Benzer Haberler

        Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi
        Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi
        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı
        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı
        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler
        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler
        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem
        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem
        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek
        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek
        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi