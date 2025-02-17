Antalya'da motosikleti otomobil ile çarpışan motokurye öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen E.S. (20) idaresindeki otomobil ile motokurye Dede Yaşar Esen'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Esen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen gencin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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