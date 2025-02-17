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        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler

        ANTALYA'da bir depoda çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye eri, çıktığı katın çökmesiyle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:05
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        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler
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        ANTALYA'da bir depoda çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye eri, çıktığı katın çökmesiyle yaralandı. Mahalleli, yaralı itfaiye erine ambulans gelene kadar ayran ve su ikram etti. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak’ta bulunan bal deposundan dün saat 18.00 sıralarında duman yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Deponun içerisine giren bir itfaiye eri, çıktığı katın çökmesiyle düştü. Diğer itfaiye personeli yaralı arkadaşlarını hemen deponun dışına çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        AYRAN VE SU İKRAM ETTİLER

        Mahalleli ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erini yalnız bırakmadı. Yaralı ere ayran ve su ikram eden mahalleli Mehmet Can, "Yazık genceciksin daha, Allah korumuş" dedi.

        Sol bacağında zedelenme olduğu öğrenilen itfaiye eri, gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Can, "Koku geliyordu, itfaiyeyi aradık. Yoğun duman vardı. İtfaiye ekiplerimiz geldi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci de düşerek ayağını incitmiş. Biz de zehirlendiğini düşünüp, hemen ona ayran getirdik. Şu an ambulansla hastaneye gitti" diye konuştu.

        'BAL VARMIŞ'

        Eşiyle yangına tanıklık eden Mehmet Toğuç, "Depoda bal varmış, bir itfaiyeci arkadaşımız da düşerek bacağından yaralanmış. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. İnşallah bir şeyi yoktur. Herkese geçmiş olsun" dedi.

        Eşi Ayten Toğuç ise "İtfaiye eri yaralanmış, bacağının kırıldığını söylediler. Biz ona hemen yardıma koştuk. Ayran ve su verdik sonra ambulans geldi" diye konuştu.

        Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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