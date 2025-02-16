Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Bazıları da sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

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