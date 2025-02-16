Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        ABONE OL

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

        Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

        Güzel havayı fırsat bilenler, hafta sonunu Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde geçirdi.

        Yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.

        Bazıları da sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Antalya'da güneşli havada sahil keyfi
        Antalya'da güneşli havada sahil keyfi
        Gazeteci evinde ölü bulundu
        Gazeteci evinde ölü bulundu
        Suda 200 bin lale üretimi
        Suda 200 bin lale üretimi
        Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı
        Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı
        ATAV'ın "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü" halı dokumacısı Ayşe Taç'a veri...
        ATAV'ın "Jale İnan 2024 Yılın Kadını Ödülü" halı dokumacısı Ayşe Taç'a veri...
        Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madaly...
        Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madaly...