Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.
Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.
Güzel havayı fırsat bilenler, hafta sonunu Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde geçirdi.
Yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.
Bazıları da sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.
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