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        Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madalya kazandı

        Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde milli sporcular 9'u altın 32 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:54
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        Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madalya kazandı
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        Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde milli sporcular 9'u altın 32 madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

        Türk sporcular 18 kategorideki müsabakalarda 9 altın, 9 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.

        Turnuva yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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