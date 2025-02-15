Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

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