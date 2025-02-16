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        Gazeteci evinde ölü bulundu

        ANTAKYA Gazetesi'nin sahibi Sinan Seyfittinoğlu (53), Antalya'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:20
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        Gazeteci evinde ölü bulundu
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        ANTAKYA Gazetesi’nin sahibi Sinan Seyfittinoğlu (53), Antalya'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

        Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 445 Sokak üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın giriş katında oturan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, dün gece ev arkadaşı Önder K. ve diğer arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan bir süre sonra uyumak için odasına geçti. Ev arkadaşı dışında diğer arkadaşları evlerine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak için odasına giren Önder K., tüm çabasına karşın Seyfittinoğlu uyanmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sinan Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına taşındığı sırada arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

        Sinan Seyfittinoğlu'nun vücudunda herhangi bir ateşli silah, delici, kesici alet yaralanması ve darp cebir izi olmadığı belirlendi. Seyfittinoğlu'nun bipolar rahatsızlığı bulunduğu, sürekli ilaç kullandığı, 6 Şubat 2023’te Hatay ve 10 ili vuran depremlerin ardından sık sık Antalya'ya geldiği öğrenildi.

        Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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